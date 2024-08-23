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Карлсон заявил, что Байден навредил бы США больше, если был в рассудке

Такер Карлсон: Байден навредил бы США гораздо больше, если бы был в здравом уме

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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент США Джо Байден мог бы навредить стране гораздо больше, если бы находился в здравом уме. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон во время прямого эфира, посвященного съезду Демократической партии США, передает ТАСС.

«У Байдена не в порядке голова. Но представьте, что бы мог сделать полностью функционирующий человек за эти четыре года», — заявил он.

Карлсон отметил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис «не обладает какой-либо серьезной властью».

В июле журналист обвинил Байдена в пренебрежении США в пользу Украины. Он также заявил, что у президента США проблемы с когнитивными способностями. Американские конгрессмены в свою очередь обвинили Байдена в возрождении терроризма.

Ранее Клинтон высмеял Трампа и назвал его хорошим актером.

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