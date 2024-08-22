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В Белом доме прокомментировали новую ядерную стратегию США

Белый дом: ядерная стратегия США не направлена против конкретных стран

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Emily Elconin/Reuters

Представитель совета национальной безопасности американского Белого дома заявил, что обновленная ядерная стратегия США не направлена против какой-либо из стран. Его слова приводит РИА Новости.

«Руководство, выпущенное ранее в этом году, не является реакцией на действия какой-либо структуры, страны или ответом на угрозу», — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что текст руководства засекречен, «его существование не секрет ни в каком виде».

Он отметил, что подходы США по ядерным вопросам обновляются регулярно. Также он отметил, что американские власти не раз выражали свои обеспокоенности развитием ядерных арсеналов России, Китая и КНДР.

«Мы продолжим фокусироваться на усилиях по снижению ядерных рисков путем укрепления сдерживания», — добавил неназванный представитель Белого дома.

До этого американские журналисты сообщили, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Ранее стало известно о неготовности США к ядерному конфликту с Китаем.

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