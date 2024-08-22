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Политолог оценил слова президента Чехии о мире для Украины

Политолог Трухачев: слова Павела о мире для Украины являются зондированием почвы

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Elizabeth Franz/Reuters

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев в беседе с RT прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что планы украинского лидера Владимира Зеленского достичь «справедливого мира» являются иллюзорными. По мнению эксперта, подобные высказывания — «заброс на будущее и зондирование почвы».

«Это не просто президент Чехии, это высокопоставленный военный. Он лучше всех остальных политиков к западу от наших границ знает военную матчасть. Значит, он понимает, что где-то есть пределы возможности по поддержке Украины, но пока эти пределы не иссякли», — пояснил Трухачев.

При этом он добавил, что на сегодняшний день заявления чешского президента, — не более, чем просто слова. В действительности же Прага целиком поддерживает Украину.

До этого Петр Павел заявил о необходимости убедить Россию и Украину начать переговоры по урегулированию конфликта. В этом процессе, по его мнению, могут помочь Соединенные Штаты и Китай.

Президент Чехии также отметил, что необходимо приложить усилия, чтобы убедить Москву и Киев в том, что политических целей нельзя добиться военными методами. Это может произойти в этом, следующем году или через несколько лет, считает он.

Ранее Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО.

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