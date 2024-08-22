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В Грузии объявили о завершении эпохи внешнего управления страной

Секретарь «Грузинской мечты» Мдинарадзе: Грузия выйдет из-под внешнего управления

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РИА «Новости»

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в преддверии парламентских выборов объявила о завершении эпохи внешнего управления республикой. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Весь мир должен увидеть, что управлять грузинами-патриотами извне невозможно, при этом внешние акторы должны уважать тех, кого изберет народ Грузии, и сотрудничать с ними», — заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что Грузия должна продолжить достойный путь к Европе, сохранив идентичность, национальный дух и веру.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого заявил, что предстоящие парламентские выборы станут «референдумом между войной и миром».

Глава правительства выразил уверенность, что в ходе голосования жителям страны предстоит сделать выбор между мирной жизнью и боевыми действиями. Кроме того, по его словам, гражданам Грузии надо будет отдать предпочтение «пропаганде или традиционным ценностям».

Выборы в однопалатный парламент республики запланированы на 26 октября текущего года.

Ранее в правительстве Грузии оценили возможность внешнего вмешательства в парламентские выборы.

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