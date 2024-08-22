В Совфеде назвали наемников из США хорошим обменным фондом на будущее

Бойцы из американских частных военных компаний (ЧВК) станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен. Об этом заявил в интервью РИА Новости сенатор Донецкой народной республики Александр Волошин.

Парламентарий отметил, что если сегодня эти «бравые американские парни» с улыбкой на лице позируют на фоне военной техники, то завтра они могут стать военнопленными. Россия сможет использовать их при необходимости в рамках обмена пленными.

Волошин также заявил, что публичное признание в том, что наемники из США участвуют в операциях в зоне проведения специальной военной операции указывает на то, что Вашингтон перестал стесняться и готов открыто признавать свою роль в конфликте.

Бойцы американской ЧВК Forward Observations Group (FOG) воюют против российских военных в рядах ВСУ в Курской области. Об этом стало известно после того, как FOG опубликовал фото с наемниками в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке трое мужчин в бронежилетах и с автоматами стоят возле бронеавтомобиля HAMMV. Имеется пометка о геолокации в Курской области, а под постом написано: «The boys in Kursk» (парни в Курске. — Перевод, прим. ред.).

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.