Противники Пелоси планируют уменьшить ее влияние в Демпартии США

В Демократической партии США после президентских выборов в ноябре планируют уменьшить влияние бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, группа демократов, в которую входят и люди из окружения президента Джо Байдена, крайне недовольны Пелоси из-за устроенной ей кампании общественного давления с целью вытеснения нынешнего главы государства из предвыборной гонки. Поэтому они намереваются уменьшить ее политическое влияние на Демпартию.

По мнению Washington Post, из-за высокого статуса Пелоси среди демократов задача по уменьшению ее влияния кажется невыполнимой и рискованной. Однако противники Пелоси могут нацелиться на ее дочь Кристин, которая может стать ее преемником в должности конгрессмена.

До этого сообщалось, что Байден расстроен тем, что экс-президент Барак Обама лично не сказал ему о необходимости выйти из предвыборной гонки, а также давлением Пелоси по поводу его снятия с выборов.

Ранее Пелоси призвала добавить голову Байдена на гору Рашмор.