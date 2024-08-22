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Противники Пелоси планируют уменьшить ее влияние в Демпартии США

WP: в Демократической партии США хотят уменьшить влияние Пелоси

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Evelyn Hockstein/Reuters

В Демократической партии США после президентских выборов в ноябре планируют уменьшить влияние бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, группа демократов, в которую входят и люди из окружения президента Джо Байдена, крайне недовольны Пелоси из-за устроенной ей кампании общественного давления с целью вытеснения нынешнего главы государства из предвыборной гонки. Поэтому они намереваются уменьшить ее политическое влияние на Демпартию.

По мнению Washington Post, из-за высокого статуса Пелоси среди демократов задача по уменьшению ее влияния кажется невыполнимой и рискованной. Однако противники Пелоси могут нацелиться на ее дочь Кристин, которая может стать ее преемником в должности конгрессмена.

До этого сообщалось, что Байден расстроен тем, что экс-президент Барак Обама лично не сказал ему о необходимости выйти из предвыборной гонки, а также давлением Пелоси по поводу его снятия с выборов.

Ранее Пелоси призвала добавить голову Байдена на гору Рашмор.

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Выборы в США — 2024
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