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Кадры с Путиным, целующим Коран, завирусились в мусульманских странах

РИА: видео с целующим Коран Путиным завирусилось в мусульманских странах

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Снятый во время визита президента России Владимира Путина в Чечню ролик, где он с почтением целует Коран, стал чрезвычайно популярен в соцсетях мусульманских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры были сняты 20 августа во время первого за 13 лет визита Путина в Чечню.

«На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран — священную для всех мусульман книгу», — сообщает агентство.

Видео обрело популярность в соцсетях Турции, Сирии, а также Киргизии, Азербайджана и Казахстана.

20 августа Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню.

В Чечне Путин подарил мечети имени пророка Исы в Грозном Коран ручной работы, украшенный золотым орнаментом и драгоценными камнями. Муфтий выразил благодарность президенту от имени старейшин чеченского народа за то, что он защищает не только религиозные ценности, но и общечеловеческие.

Ранее сообщалось, что Кадыров сделал Путина почетным гражданином Чечни.

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