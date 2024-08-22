Глава ЦРУ после Боснии и Герцеговины посетил Сербию

Директор ЦРУ Уильям Бернс, после своего визита в Боснию и Герцеговину, неожиданно посетил Сербию, о чем официальные источники не сообщали. Об этом сообщает портал «Данас».

По информации от близких к властям источников, Бернс прибыл в Белград 20 августа вечером.

Приемной стороной выступило Агентство безопасности и информации (БИА) под руководством Владимира Орлича. Официальные сообщения о его встречах в Белграде не планируются. Визит шефа ЦРУ совпал с обвинениями местных властей в адрес иностранных спецслужб и Запада в попытках дестабилизации текущего режима, отмечает оппозиционная газета.

Накануне Бернс провел встречи с руководством Боснии и Герцеговины в Сараево. Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил в социальных сетях, что обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, к которой Республика Сербская привержена, а также сложные отношения между Сараево и Баня-Лукой.

Додик подчеркнул, что Республика Сербская никогда не оспаривала суверенитет и территориальную целостность БиГ согласно Дейтонскому соглашению и что сецессия не является их политикой. Он добавил, что Республика Сербская имеет право на политическую борьбу за свой статус в рамках этого соглашения и отметил важность совместной ответственности всех национальных общин за функционирование государства.

Ранее политолог заявил, что в Сербии может произойти революция.