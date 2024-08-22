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Украина может попытаться начать переговоры с Россией уже этой осенью

Kyiv Independent: осенью Украина начнет готовить почву для переговоров с РФ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В ближайшие месяцы украинские власти намерены начать подготовку к возможным переговорам с Россией. Об этом со ссылкой на источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает газета Kyiv Independent.

В публикации отмечается, что у Киева есть намерения «начать разговор с Россией» и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех». Другими темами переговоров могут стать продовольственная и ядерная безопасность.

В последние дни российские власти неоднократно отмечали невозможность начала переговоров с Украиной после ее вторжения в Курскую область.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «атака украинских войск на Курскую область аннулировала возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Украиной невозможны ни при каких условиях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен, что после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область о мирных переговорах с Киевом не может быть и речи.

При этом политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич считает, что мирные переговоры с Украиной могут начаться и пройти непублично.

Ранее МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область.

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