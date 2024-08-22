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Казахстан ответил на критику Лукашенко

МИД Казахстана вызвал посла Белоруссии после слов Лукашенко об Астане

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Болат Шайхинов/РИА Новости

Замминистра иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с послом Белоруссии в Астане Павлом Утюпиным, сообщается на сайте казахстанского внешнеполитического ведомства. В рамках переговоров стороны обсудили вопросы двухсторонней и международной повестки дня.

«Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД Казахстана, Нуртлеу призвал Белоруссию объективно оценивать позицию республики. В ведомстве подчеркнули, что курс Астаны показал свою эффективность в текущих «геополитических условиях».

Посол Белоруссии был приглашен для разговора в МИД Казахстана после того, как белорусский президент Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В ходе своего диалога с журналистами политик, в частности, высказал недовольство желанием ряда постсоветских стран получать выгоду от России и не предлагать ей ничего взамен. Говорил Лукашенко и о Казахстане, намекая на то, что товары республики не нужны на Западе и ей не стоит терять общий рынок с российской стороной.

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в эгоизме по отношению к России.

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