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Директора ЦРУ заподозрили в тайном визите в Сербию

Danas: руководитель ЦРУ Бернс негласно приехал в Серию

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Imago/Rod Lamkey/CNP/MediaPun/Global Look Press

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Сербии с необъявленным визитом, пишет Danas. По информации издания, директор службы американской разведки прибыл в Белград 20 августа после поездки в Боснию и Герцеговину.

«Официальных заявлений о проведенных им [Бернсом] переговорах в Белграде не планируется <...> глава ЦРУ приезжает в Белград в тот момент, когда представители правительства обвиняют иностранные службы и Запад в финансировании свержения действующей власти», — говорится в тексте.

Как отмечает Danas, в столице Сербии Бернса принял руководитель агентства безопасности и информации Владимир Орлич. Издание подчеркивает, что в Боснии и Герцеговине глава ЦРУ провел ряд встреч, на которых официально говорили о борьбе с терроризмом.

«В отличие от визита в Боснию и Герцеговину <...> официальный Белград умалчивает о его [Бернса] приезде и тех, с кем он встретится. Даже в недавнем прошлом не было никаких новостей о встречах сербских чиновников с директорами ЦРУ. В любом случае, кроме Орлича, который встретится с директором ЦРУ «по должности», можно предположить, что с ним поговорит президент Сербии Александар Вучич», — резюмируется в материале.

Ранее в Сербии рассказали о подготовке переворота в республике при поддержке Запада.

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