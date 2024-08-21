Глава «Грузинской мечты» выступил с трибуны за бронированным стеклом

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил на трибуне за бронированным стеклом в городе Мцхета. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с ним на сцене находились другие лидеры правящей команды. Среди них — премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он они не прятались за бронированное стекло.

В июле Служба госбезопасности Грузии сообщила о расследовании дела о готовящимся покушении на Иванишвили. По ее информации, эту подготовку организовывали проживающие на Украине экс-грузинские чиновники.

До этого основатель правящей в Грузии партии отказался встретиться с сенаторами из США. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Иванишвили лично объяснил американским партнерам причины отказа, но не стал их разглашать. Кобахидзе уже заявлял, что Грузия предлагает США перезапуск отношений, что в равной степени отвечает интересам обеих стран.

Ранее в Грузии засохли баобабы Иванишвили.