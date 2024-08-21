Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Грузинской мечты» выступил с трибуны за бронированным стеклом

В Мцхете Иванишвили выступил за бронированным стеклом на открытии кампании

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил на трибуне за бронированным стеклом в городе Мцхета. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с ним на сцене находились другие лидеры правящей команды. Среди них — премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он они не прятались за бронированное стекло.

В июле Служба госбезопасности Грузии сообщила о расследовании дела о готовящимся покушении на Иванишвили. По ее информации, эту подготовку организовывали проживающие на Украине экс-грузинские чиновники.

До этого основатель правящей в Грузии партии отказался встретиться с сенаторами из США. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Иванишвили лично объяснил американским партнерам причины отказа, но не стал их разглашать. Кобахидзе уже заявлял, что Грузия предлагает США перезапуск отношений, что в равной степени отвечает интересам обеих стран.

Ранее в Грузии засохли баобабы Иванишвили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами