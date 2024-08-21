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Крупнейшая партия Швейцарии выступила против присоединения к «военному Шенгену»

Крупнейшая партия Швейцарии UDC обвинила президента в подрыве нейтралитета

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Global Look Press

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) обвинила президента страны Виолу Амхерд в подрыве нейтралитета. Заявление опубликовано на сайте политического объединения.

Члены партии раскритиковали намерения страны присоединиться к «военному Шенгену» Европейского союза (ЕС).

«Таким образом Федеральный совет легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны», — отметили в заявлении.

В партии обратили внимание, что, участвуя в проекте «Военная мобильность», власти ставят под угрозу безопасность населения страны. UDC потребовала, чтобы швейцарское правительство в обязательном порядке представило решение этого вопроса парламенту.

В конце марта стало известно о создании США «военного шенгена» в Северной Европе.

Ранее членами НАТО официально стали Финляндия и Швеция.

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