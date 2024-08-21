Президент Молдавии Майя Санду будет официально выдвинута кандидатом на пост главы государства от правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы состоится в четверг, 22 августа.

В среду, 21 августа, Центральная избирательная комиссия Молдавии начала регистрацию кандидатов в президенты и участников референдума по евроинтеграции. Заявки подали семь потенциальных кандидатов. В их числе: экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-глава Гагаузии Ирина Влах и другие.

18 августа в Молдавии заявили об агонии режима Санду. Так кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля прокомментировал принудительный досмотр представителей политический силы в аэропорту Кишинева, в который они прибыли после съезда партии в Москве.

Ранее молдавский блок «Победа» назвал кишиневский аэропорт «концлагерем в миниатюре».