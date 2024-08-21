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В МИД Белоруссии вызвали представителя Армении из-за инцидента с картошкой

Поверенного в делах Армении вызвали в МИД Белоруссии из-за вандализма у посольства

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Depositphotos

Временного поверенного в делах Армении в Минске Нарека Тиратуряна вызвали в МИД Белоруссии из-за акта вандализма в отношении здания белорусского посольства в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолия Глаза.

По его словам, армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Белоруссии в Ереване, нанесенном дипмиссии республики ущербе и «явно недостаточных мерах» правоохранительных органов Армении по его предотвращению.

Как заявил Глаз, белорусская сторона обратила внимание Тиратуряна на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности дипмиссии Белоруссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это прописано в Венской конвенции о дипломатических сношениях и повсеместно принято.

«Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении», — заключил он.

21 августа члены армянской партии «Во имя Республики» закидали яйцами, помидорами и картофелем посольство Белоруссии в Ереване.

Сообщалось, что представителей партии задели недавние слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о правительстве Армении. Глава партии Арман Бабаджанян также призвал Ереван разорвать дипломатические отношения с Минском и объявить посла Белоруссии в стране персоной нон грата.

До этого Лукашенко заявил, что некоторые постсоветские страны стремятся получить выгоду от России, не предлагая ничего взамен.

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.

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