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Малофеев назвал «сатанинским» закон о запрете УПЦ

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Киев фактически запретил православие на Украине

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал принятый Верховной радой закон о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он подчеркнул, что речь идет о фактической отмене православия на Украине.

«Украинская русофобия — не просто ненависть ко всему русскому. <...> В первую очередь, это сатанинская ненависть к православию. И попытки уничтожить его во что бы то ни стало, заменив симулякрами греко-католической унии и псевдоправославной секты [Православной церкви Украины] ПЦУ», — сказал Малофеев.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью (РПЦ), а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Православная церковь на Украине представлена УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, и ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической.

Ранее российский Союз по правам человека призвал не допустить уничтожения УПЦ.

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