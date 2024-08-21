«Все может закончиться»: эксперты предсказали на осень перелом хода СВО

Предстоящая осень станет переломной для хода специальной военной операции. Именно по этой причине, говоря о завершении конфликта, чаще всего называют конец осени, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru.

Так он прокомментировал прогноз главы спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова о том, что СВО завершится в ближайшие два-три месяца. Михайлов подчеркнул, что он очень профессиональный человек, который обладает важными данными и умеет их анализировать, а значит, его прогноз может сбыться.

Даже западные специалисты называют конец осени возможным сроком завершения спецоперации, что связывают в том числе с президентскими выборами в США, добавил эксперт. Именно поэтому, по его мнению, Украина предприняла попытку нападения на Курскую область.

«Украина пошла на отчаянный шаг. Вот два-три месяца, такие сроки связаны с тем, что ВСУ завели достаточно большую группировку, пытаются удержать территорию. Это задача, поставленная [президентов Украины Владимиром] Зеленским, — дотянуть до выборов, чтобы американцы могли аргументировать помощь украинскому режиму», — убежден военный эксперт.

Он добавил, что планы Киева оказались несбыточными, и предсказал разгром украинских войск в течение прогнозируемого срока. Он также напомнил о заявлении Украины о необходимости создать санитарную зону в Сумской области, что подтверждает работу российской авиации в этом регионе, и подчеркнул успехи российской армии на Покровском направлении.

«Сейчас все эксперты в один голос говорят, что это катастрофа для Украины. То, что [ВСУ] вышли на Курск, они ослабили другие линии фронта», — заключил Михайлов.

В Госдуме ранее не согласились с оптимизмом Алаудинова насчет сроков завершения СВО.