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РФ отклонила приглашение Швейцарии на юбилей Женевской конвенции

Дипмиссия России при СБ ООН не приняла приглашение Швейцарии посетить Женеву

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

МИД Швейцарии пригласил российскую дипмиссию при Совете Безопасности ООН совершить неофициальный визит в Женеву 25-26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции. Об этом рассказал руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо, сообщает РИА Новости.

«Приглашение было направлено представительствам при СБ ООН в Нью-Йорке. Российская миссия на данный момент сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются», — говорится в сообщении.

Федеральный совет Швейцарии заявил, что миссии обсудят в Женеве укрепление гуманитарного права в мире.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, также известная как четвертая женевская конвенция — принята 12 августа 1949 года. Она вступила в силу 21 октября 1950 года. Предтечей четвертой конвенции были предыдущие женевские конвенции, а также Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. Она, в частности, утвердила такие принципы, как разграничение комбатантов и некомбатантов, зафиксировала право населения на вооруженное сопротивление (партизанскую войну), регламентировала права военнопленных.

До этого представитель МИД Швейцарии Леа Цюрхер заявила, что страна хочет остаться посредником между Россией и Украиной, несмотря на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и заявление МИД России о пересмотре позиции по мирному урегулированию. По ее словам, Женева поддерживает все возможные мирные инициативы по украинскому конфликту.

Ранее сообщалось, что Италия и Швейцария собираются привлечь Россию ко втором саммиту по Украине.

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