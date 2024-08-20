В МИД РФ прокомментировали запрет УПЦ на Украине

Россия решительно осуждает запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом заявил в комментарии на сайте ведомства спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Он призвал украинцев и правозащитные организации объединиться в борьбе против государственного произвола в отношении УПЦ.

Посол назвал принятие закона «мощным ударом» по всему православию и «историческим преступлением».

По словам Аскальдовича, разрушением вековых духовных устоев киевский режим углубляет раскол украинского общества.

«Режим Зеленского в очередной раз подтвердил свою диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду своим политическим целям», — подчеркнул дипломат.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее политолог объяснил, зачем на Украине запретили УПЦ.