РФ продолжит отстаивать права на незаконно отнятый «Дом Москвы»

Посольство РФ в Латвии предупредило потенциальных покупателей «Дома Москвы», что Россия продолжить отстаивать права на незаконно отнятую у нее латвийскими властями недвижимость. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Российская сторона будет использовать имеющийся в её распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была незаконно присвоена латвийской стороной», — говорится в заявлении.

Во вторник Латвия выставила на аукцион национализированный зимой культурный центр «Дом Москвы», средства за который планируется передать Украине.

В январе МИД России назвал «воровством в государственном масштабе» конфискацию «Дома Москвы» в Риге и пригрозил Латвии «жестким и крайне болезненным» ответом.

Ранее в Риге призвали ограничить использование русского языка.