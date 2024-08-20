Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ продолжит отстаивать права на незаконно отнятый «Дом Москвы»

Посольство предупредило о правах РФ на незаконно отнятый «Дом Москвы» в Риге

close
100%
Global Look Press

Посольство РФ в Латвии предупредило потенциальных покупателей «Дома Москвы», что Россия продолжить отстаивать права на незаконно отнятую у нее латвийскими властями недвижимость. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Российская сторона будет использовать имеющийся в её распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была незаконно присвоена латвийской стороной», — говорится в заявлении.

Во вторник Латвия выставила на аукцион национализированный зимой культурный центр «Дом Москвы», средства за который планируется передать Украине.

В январе МИД России назвал «воровством в государственном масштабе» конфискацию «Дома Москвы» в Риге и пригрозил Латвии «жестким и крайне болезненным» ответом.

Ранее в Риге призвали ограничить использование русского языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами