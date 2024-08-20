Митрополит Климент заявил, что закон о запрете УПЦ не соответствует конституции Украины

Текст принятого на Украине законопроекта о фактическом запрете УПЦ не соответствует фундаментальным статьям конституции страны. Такое мнение выразил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, сообщает «Страна.ua».

В своей оценке митрополит Климент сослался на комментарий юридического управления Верховной рады, в котором содержатся те же тезисы.

При этом он высказался и о моральной стороне дела.

«Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то, очевидно, на выборах сформировали бы совершенно иной его состав», — сказал митрополит Климент.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

17 августа спикер Рады Руслан Стефанчук пояснил, что на разрыв связей с РПЦ украинским религиозным организациям дадут девять месяцев.

Ранее в РПЦ заявили об опасности насилия над верующими на Украине.