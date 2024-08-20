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Венгрия не ответила ЕК по поводу упрощения выдачи виз россиянам

Euractiv: Венгрия не ответила в срок на вопросы ЕК о выдаче виз россиянам

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Depositphotos

Власти Венгрии не ответили в срок на вопрос Еврокомиссии об угрозе национальной безопасности стран Шенгенской зоны из-за упрощения процедуры выдачи виз россиянам. Об этом пишет портал Euractiv.

Отмечается, что срок, отведенный Венгрии комиссией для ответа на вопросы об упрощении условий въезда для граждан России и Белоруссии, истек в понедельник, 19 августа.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощенное получение рабочих виз россиянами и белорусами по программе «Национальная карта» не угрожает безопасности Шенгена.

Все заявления об обратном, которые делали его коллеги из Северной Европы и Балтии, являются чистой ложью. Сийярто уточнил, что другие политики в Европе «ослеплены провоенностью».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские туристы освоили сложные маршруты для поездок в Европу.

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