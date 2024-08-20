В МИД РФ рассказали, отменят ли визовый режим с Туркменией

Вопрос отмены визового режима между Россией и Туркменией не стоит на повестке дня. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Он подчеркнул, что сейчас поездки между странами регламентированы соглашением между Москвой и Ашхабадом от 1999 года. При этом Агасандян отметил, что Россия настроена на расширение взаимодействия с туркменистанскими партнерами по всем вопросам повестки дня СНГ.

В апреле МИД РФ опровергал информацию о приостановке выдачи виз РФ гражданам Туркмении. Тогда в сети появилась ложная информация, распространенная со ссылкой на анонимные источники «Хроникой Туркменистана» о якобы обсуждении Душанбе и Москвой возможности приостановки выдачи виз туркменским гражданам.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ. Мишустин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.

Ранее был раскрыт объем товарооборота России с Центральной Азией.