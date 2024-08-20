Маск отреагировал на предложение Трампа о работе

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов работать с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом от Республиканской партии в случае его победы на президентских выборах. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Готов служить», — написал Маск.

До этого Трамп говорил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост предпринимателю Илону Маску.

По словам Трампа, он намерен предложить Маску должность советника либо портфель министра. Это будет зависеть от готовности предпринимателя перейти на государственную службу.

15 августа Маск бросил вызов экс-президенту США Трампу, предложив ему потанцевать в реальной жизни. Предложение было опубликовано на странице Маска в соцсети X после выхода ролика, созданного искусственным интеллектом, где двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню «Stayin' Alive».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».