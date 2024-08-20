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В МИД РФ заявили, что Москва делится с партнерами по ОДКБ военным опытом

МИД: Россия делится с партнерами по ОДКБ опытом ВС РФ, полученным в ходе СВО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия делится со странами – членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опытом ВС РФ, полученным в ходе специальной военной операции. Об этом РИА Новости рассказал директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

По словам дипломата, Организация не раз доказывала свою востребованность, в том числе во время событий двухгодичной давности в Казахстане, когда миротворческие объединения участвовали в урегулировании внутриполитического конфликта в стране.

«Совместно с союзниками ведем постоянную работу по повышению возможностей ОДКБ в борьбе с многоплановыми вызовами безопасности, совершенствованию механизмов кризисного реагирования. Делимся с партнерами опытом, полученным Вооруженными Силами России в ходе специальной военной операции», — поделился Агасандян.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что некоторые постсоветские страны стремятся получить выгоду от России, не предлагая ничего взамен. Глава государства добавил, что такая ситуация не может продолжаться.

Он выразил уверенность, что в экстренных ситуациях страны СНГ вновь обратятся за помощью к России и Беларуси, как это было в Казахстане во время кризиса.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.

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