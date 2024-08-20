В МИД высказались о визовом режиме в рамках СНГ

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) на текущий момент не проводят никаких переговоров об ужесточении или ослаблении визового режима между членами объединения. Об этом сообщил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

«На пространстве СНГ (за исключением Туркменистана) действует безвизовый режим, что регулируется двусторонними и многосторонними соглашениями. Соответственно, для введения визового порядка потребовалось бы как минимум пересмотреть эти международные договоры», — сказал Агасандян, отвечая на вопрос, возможно ли введение визового режима РФ со странами СНГ.

Директор департамента добавил, что правовая база в этой сфере постоянно совершенствуется. В частности, улучшения принимают в качестве ответной меры на различные вызовы и угрозы, отметил Агасандян.

До этого власти Пакистана сделали визы для жителей 126 стран, в том числе российских граждан, бесплатными. По данным портала visasnews, такой шаг позволит решить сразу несколько задач.

Ранее в России предложили отменить визы с Гоа.