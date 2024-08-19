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Байден пропустит утверждение Харрис кандидатом в президенты США

Джо и Джилл Байдены пропустят утверждение Харрис кандидатом в президенты США

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Luis M. Alvarez/AP

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл пропустят официальное утверждение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА Новости.

19 августа в Чикаго стартовала конвенция (съезд) Демократической партии, которая продлится до 22 августа. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост кандидата в президенты во время съезда, но в этот раз было решено провести онлайн-голосование, по результатам которого была утверждена кандидатура Харрис.

Джо и Джилл Байден выступят на съезде с отдельными заявлениями. На обоих мероприятиях ожидается присутствие вице-президента и ее супруга.

После этого Байдены отправятся в Калифорнию, а это, как пишет РИА Новости, означает, что они пропустят официальное утверждение Харрис кандидатом на президентский пост от демократов.

Организаторы съезда сообщили агентству, что выступление Байдена запланировано на сегодняшний вечер.

Телеканал NBC сообщал, что на съезде демократов Байден поддержит Харрис и будет критиковать Трампа.

Ранее социологи узнали, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента США.

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