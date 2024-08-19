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Лавров заявил, что украинскому руководству ищут замену

Глава МИД Лавров: украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинское руководство находится в отчаянном положении. Его слова передает РИА Новости.

По словам российского министра, западные СМИ стали «потихонечку сливать и создавать образ неудачника» из руководства Украины.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что заявления Германии об ответственности Украины за преступления немецких танков на территории России являются «позорными».

«[Заявление] говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену», — пояснил Лавров.

До этого Лавров говорил, что президент Владимир Зеленский не решился бы дать команду начать наступление на Курскую область, если бы США не поручили это сделать. По его мнению, Вашингтон также стоит за взрывами «Северных потоков». Для России и непредвзятых наблюдателей картина предельно ясна, добавил глава российского МИД.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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