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Патрушев назвал приоритет России в Арктике

Патрушев: РФ повышает боеготовность Севфлота из-за присутствия США в Арктике

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Россия планирует повышать боеготовность Северного флота на фоне наращивания военного присутствия США и их союзников в Арктике. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев во время выступления в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов в этом регионе.

Он рассказал, что западные страны фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, который содействует сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными народами Арктики и другими ее жителями по общим вопросам.

«Активно наращивают военное присутствие в Арктике, усиливают кампанию по дискредитации действий России в Арктическом регионе», — сказал Патрушев, отметив, что ситуацию усугубило вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, российская сторона не может не реагировать на такие агрессивные действия, поэтому расширение возможностей ВС РФ, включая повышение боеготовности Северного флота, является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в этом районе Земли, который примыкает к Северному полюсу.

До этого помощник президента заявил, что Запад с помощью Швеции и Финляндии активно стремится ограничить доступ РФ к Балтийскому морю, превращая его во «внутреннее море» НАТО.

Ранее Путин подписал указ о создании Морской коллегии.

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