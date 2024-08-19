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«Скрывают террор»: Мирошник о западных СМИ в Курской области

Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ скрывает террор в Курской области

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что на Украине западная пресса сняла постановочные кадры с российскими пленными. По мнению дипломата, с помощью таких сюжетов Киев пытается достичь сразу несколько целей.

«Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», — пояснил Мирошник.

Он также обратил внимание, что международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание, демонстрируя нежелание разбираться в происходящих событиях.

19 августа стало известно, что ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) привлек иностранных журналистов на постановочные съемки с якобы российскими военнопленными в госпитале в Сумах.

По данным источника РИА Новости, «пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе [Курской области] и по областной больнице в Сумах».

Источник уточнил, что в областной больнице в Сумах проходят лечение огромное число украинских военных, однако для съемок постановочного ролика в госпиталь привезли пленных россиян, в том числе гражданских, которых «распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь». Сообщается также, что на камеру пленных заставляли благодарить ВСУ за «освобождение» Курской области.

Ранее журналисты WP прибыли в Суджу в сопровождении ВСУ.

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