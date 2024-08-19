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«Это коллапс»: в Госдуме заявили о торгах между США и ЕС по вопросу Украины

Депутат Водолацкий: США и ЕС вступают в торги на фоне нехватки средств для Киева

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Gleb Garanich/Reuters

В ближайшее время США могут вступить в закулисные торги со странами Евросоюза по поводу поддержки Украины – это возможно на фоне нехватки финансирования, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Сегодня страны обязывают помогать Украине, однако ресурсы скоро будут исчерпаны, пояснил он в беседе с RT.

Страны-участницы НАТО должны по предписанию направлять Киеву определенное вооружение и военную технику – на этих же условиях США поставляют им энергоносители по более низкой стоимости, пояснил депутат.

«Но Америка говорит, а делает все по-другому, и, естественно, для них самое главное — это сделать нищими страны Евросоюза, которые затем полностью зависели бы от США и сидели бы на этой игле долго-долго», — убежден он.

Вашингтон требует от ЕС не снижать поставки оружия, при этом повышая цены на поставляемые энергоносители. Это все приводит к стагнации экономики и невозможности пополнить бюджет, пояснил парламентарий. По его мнению, все это приведет к началу закулисных торгов.

«Если Америка пойдет на уступки и снизит цены на энергоносители, тогда, возможно, деньги появятся. Если нет, то, естественно, в экономике Германии денег не будет. Поэтому сейчас у них начинается определённый коллапс во взаимоотношениях», — считает Водолацкий.

Последствиями такого развития событий он назвал получение Киевом не того оружия, которое им требуется.

Напомним, В Пентагоне до этого пообещали, что США адаптируют виды вооружений, поставляемых Украине, в соответствии с меняющимися потребностями Киева. При этом украинские власти потребовали от стран Запада ускорить поставки оружия и военной техники.

Ранее кандидат в президенты США указала на бессмысленность отправки оружия Украине.

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