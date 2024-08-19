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В МИД РФ прокомментировали появление журналистов из США в Судже

Захарова: РФ изучает факты по действиям журналистов из США в Судже

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Global Look Press

Российские следователи изучают факты, касающиеся пребывания журналистов американской газеты Washington Post в городе Судже Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», — поделилась Захарова.

Газета The Washington Post писала, что американские журналисты попали на территорию Курской области в сопровождении украинских военных.

До этого Захарова в эфире канала «Россия 24» заявляла, что факты в репортажах итальянской гостелерадиокомпании Rai из Курской области перевернуты с ног на голову. Кроме того, подчеркивала она, журналисты незаконно проникли на территорию региона.

Также в связи с этим посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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