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В МИД РФ предупредили Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

МИД: если Германия решит изъять российскую собственность, ответ будет адекватным

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что Россия адекватно ответит на изъятие своей собственности властями Германии.

По словам дипломата, российская сторона внимательно следит за ситуацией с российской недвижимостью в Германии.

«Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень четкий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране», — отметил Тяпкин.

Комментарий был сделан после того, как региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества РФ в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине.

В июне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова говорила, что возможный ответ России на изъятие активов РФ Западом может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции.

Ранее в МИД предупредили о последствиях попыток Польши сбивать российские ракеты над Украиной.

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