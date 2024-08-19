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ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем

ХАМАС отказался от сделки с Израилем из-за новых условий

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинская исламистская организация ХАМАС отклонила последнее предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, обсуждавшееся в Дохе, столице Катара. Об этом сообщает The Times of Israel.

ХАМАС заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху «выдвигает новые условия и требования», чтобы подорвать переговоры и продлить конфликт в Газе,

«Мы полностью возлагаем на Нетаньяху ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения», — говорится в заявлении.

Израильский телеканал Kan сообщил, что Нетаньяху заявил своим министрам о низких шансах на достижение соглашения с ХАМАС. Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман опубликовал в своем Telegram-канале слова Нетаньяху:

«Я хочу подчеркнуть — мы ведем переговоры, а не уступаем. Есть области, где мы можем быть гибкими, и есть такие, где это невозможно — и мы настаиваем на них. <...> Поэтому, несмотря на наши усилия по возвращению заложников, мы будем придерживаться принципов, которые критически важны для безопасности Израиля».

ХАМАС «упорствует в своем отказе», добавил Нетаньяху и не направил своего представителя для переговоров в Доху.

В канцелярии израильского премьера уточнили, что он настаивает на том, чтобы контроль над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом оставался за Израилем.

На фоне взаимных обвинений сторон в срыве переговоров в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее в Тель-Авиве произошел взрыв.

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