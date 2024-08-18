СМИ Запада реабилитируют украинских неонацистов и занимаются ревизией решений Нюрнбергского трибунала. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сравнила итальянские СМИ с органом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) «Фелькишер Беобахтер» (газета и печатный орган НСДАП).

До этого гостелеканал Италии показал интервью с бойцом ВСУ с нацистской символикой.

17 августа итальянская телерадиокомпания RAI отозвала с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи в Курской области. К тому времени ФСБ уже возбудила уголовное дело против иностранных репортеров за нелегальное пересечение границы страны.

Ранее Захарова заявила, что России нечего обсуждать с Украиной.