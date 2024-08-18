В МИД РФ обратились к Западу по поводу атак ВСУ по критической инфраструктуре России

Западные страны должны побудить Киев отказаться от террористических атак по объектам критической инфраструктуры России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном пресс-службой ведомства.

По словам дипломата, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пособничество им со стороны стран Запада создают угрозу безопасности для Запорожской и Курской атомных электростанций (АЭС).

«Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий», — отметила Захарова.

18 августа МИД РФ призвал международные организации — ООН и МАГАТЭ — осудить готовящиеся Украиной провокационные акции на ядерных объектах на территории России.

17 августа Захарова обвинила Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о реакции на данные о разработке Украиной «грязной бомбы».