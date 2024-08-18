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В МИД РФ обратились к Западу по поводу атак ВСУ по критической инфраструктуре России

Захарова: Запад должен заставить Украину отказаться от терактов на территории РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Западные страны должны побудить Киев отказаться от террористических атак по объектам критической инфраструктуры России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном пресс-службой ведомства.

По словам дипломата, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пособничество им со стороны стран Запада создают угрозу безопасности для Запорожской и Курской атомных электростанций (АЭС).

«Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий», — отметила Захарова.

18 августа МИД РФ призвал международные организации — ООН и МАГАТЭ — осудить готовящиеся Украиной провокационные акции на ядерных объектах на территории России.

17 августа Захарова обвинила Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о реакции на данные о разработке Украиной «грязной бомбы».

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