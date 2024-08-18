Российский дипломат заявил, что Запад готов покрывать любые провокации Киева с «грязной бомбой»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что Запад готов покрывать любые провокации Киева, связанные с «грязной бомбой».

По словам дипломата, западные страны готовы предоставить «дипломатическую крышу» и покрывать Киев в случае любых провокаций.

«Какое бы преступление ни совершил Киев, в том числе и ... радиационно-опасное ... не только для жителей Украины, жителей территории России или той же Восточной Европы,... представителям Великобритании и США будет абсолютно все равно», — отметил Мирошник.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в министерстве призывают международные организации осудить готовящиеся Украиной провокационные акции на ядерных объектах на территории России.

17 августа военкор Марат Хайруллин в своем Telegram-канале сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области. Хайруллин не исключил вероятности удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС.

Ранее в Госдуме потребовали от Совбеза ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС.