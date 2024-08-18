Лукашенко дал характеристику Ельцину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент РФ Борис Ельцин всегда оставался ярым патриотом-коммунистом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что окружение у первого президента было советское. Он добавил, что Ельцин сам работал в этих структурах и никогда не отрицал своего прошлого.

Лукашенко подчеркнул, что проамериканским либералом Ельцин никогда не был.

«Это был стойкий пророссийский патриот. Готовый драться, доказывая свои идеи», — отметил он.

Также Лукашенко добавил, что кадровые решения Ельцина были не всегда понятны.

10 июля были опубликованы рассекреченные документы, в которых говорится, что в 1997 году президент США Билл Клинтон уверял российского коллегу Бориса Ельцина, что НАТО не угрожает России. При этом Клинтон отметил, что для создания новой России будет опасным, если США публично допустят возможность вступления в альянс бывших республик СССР, однако подчеркнул, что он категорически настроен против ограничений на вступление в НАТО для каких-то стран.

Ранее сообщалось, что Ельцину обещали консультации по принятию новых членов в НАТО.