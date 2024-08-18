В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока «Победа»

В аэропорту Кишинева задержали и досмотрели еще пятерых делегатов съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба блока.

«Незаконному удержанию и дополнительным досмотрам в кишиневском международном аэропорту в субботу подверглись также лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, представители актива блока «Победа» Юрий Витнянский, Вячеслав Жуков, Наталья Параска и примар Оргеева Татьяна Кочу», — сказано в сообщении.

Вечером 17 августа депутат парламента Молдавии Ирину Лозован сообщила, что ее и еще двух делегатов съезда блока «Победа» в Москве задержали в кишиневском аэропорту. Она заявила, что речь идет о советнике главы Гагаузии Юрии Кузнецове и экс-мэре города Оргеев Павле Вережане. По словам Лозован, их задержали «по политическим мотивам».

21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока «Победа». В него вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

Ранее молдавский оппозиционер назвал Майю Санду «беспринципной дурой».