Маск согласился с выводами об опасности голода в США

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с выводом финансового эксперта, который предрек США массовый голод и распад государства в случае введения в действие плана вице-президента Камалы Харрис по ограничению цен на продукты. Об этом предприниматель написал в соцсети Х.

Маск прокомментировал выводы эксперта словами «Точный вывод» и сделал репост его сообщения. В публикации говорится, что план Харрис приведет к крайне тяжелым для США последствиям в силу того, что производители продовольствия обанкротятся из-за потери рентабельности бизнеса.

16 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис объявила, что намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания. Его целью станет сдерживание роста цен на продовольствие и снижение повседневных расходов американцев.

Высокая инфляция стала проблемой для администрации президента Джо Байдена еще в пандемию COVID-19. Из-за этого рейтинги Харрис по экономике отстают от показателей ее соперника по выборной гонке Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Харрис «может разрушить весь мир».