Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск согласился с выводами об опасности голода в США

Маск: программа Харрис по ограничению цен на продукты приведет к голоду

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с выводом финансового эксперта, который предрек США массовый голод и распад государства в случае введения в действие плана вице-президента Камалы Харрис по ограничению цен на продукты. Об этом предприниматель написал в соцсети Х.

Маск прокомментировал выводы эксперта словами «Точный вывод» и сделал репост его сообщения. В публикации говорится, что план Харрис приведет к крайне тяжелым для США последствиям в силу того, что производители продовольствия обанкротятся из-за потери рентабельности бизнеса.

16 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис объявила, что намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания. Его целью станет сдерживание роста цен на продовольствие и снижение повседневных расходов американцев.

Высокая инфляция стала проблемой для администрации президента Джо Байдена еще в пандемию COVID-19. Из-за этого рейтинги Харрис по экономике отстают от показателей ее соперника по выборной гонке Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Харрис «может разрушить весь мир».

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами