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США надеются на скорое заключение сделки о прекращении огня в секторе Газа

Axios: Байден рассчитывает на заключение сделки по Газе к концу следующей недели

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Hatem Khaled/Reuters

Президент США Джо Байден намерен к концу следующей недели добиться от Израиля и «Хезболлы» заключения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Об этом сообщает издание Axios.

Одновременно с этим американские власти постараются удержать Иран и «Хезболлу» от проведения атаки на Израиль, которая может подорвать миротворческие усилия в Газе.

«Я настроен оптимистично. Это далеко не конец, [осталось решить] еще пару вопросов. Думаю, у нас есть шанс», — сказал Байден журналистам в пятницу.

Axios отмечает, что в переговорах в столице Катара Дохе участвовали директор ЦРУ Билл Бернс, главный советник президента Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани, глава египетской разведки Аббас Кемель и израильская делегация во главе с директором Моссада Дэвидом Барни, главой Шабак Роненом Баром и командующим подразделением по захвату заложников Армии обороны Израиля генералом Ницаном Алоном.

Официальные лица США и Израиля сообщили Axios, что в ходе переговоров в Дохе был достигнут значительный прогресс по всем оставшимся вопросам — однако до сих пор неясно, пойдет ли на соглашение «Хезболла».

17 августа сообщалось, что Иран и «Хезболла» снизили боеготовность своих ракетных подразделений при переговорах по Газе. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильскую разведку.

Ранее стало известно условие Ирана для отказа от удара возмездия по Израилю.

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