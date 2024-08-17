МИД России обвинил Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС

Украина начала подготовку к нападению на Курскую атомную электростанцию (АЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном пресс-службой министерства иностранных дел России.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — отметила дипломат.

Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить «готовящиеся Киевом провокации» в отношении ядерных объектов на территории РФ. Она предупредила, что реализация подобных планов может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

«Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим», — подчеркнула Захарова.

Она призвала совместными усилиями пресечь «попытки террора» со стороны Украины.

До этого Минобороны РФ заявило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской АЭС. Цель «провокации» ВСУ заключается в том, чтобы обвинить РФ в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, отметили в оборонном ведомстве. Министерство пообещало «жесткие ответные военные меры» в случае реализации этих планов.

Ранее в Госдуме потребовали от Совбеза ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС.