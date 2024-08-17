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ОАГ требует от Венесуэлы обнародовать результаты подсчета голосов

ОАГ призывает власти Венесуэлы обнародовать протоколы с избирательных участков

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Matias Delacroix/AP

Организация американских государств (ОАГ) приняла резолюцию в отношении прошедших в июле в Венесуэле выборов и призывает Каракас обнародовать протоколы с избирательных участков. Об этом сообщается в заявлении организации в социальной сети X.

«Постоянный комитет ОАГ постановил: призвать Национальный избирательный совет Венесуэлы: оперативно опубликовать протоколы президентских выборов, включая результаты голосования на уровне каждого избирательного участка», — указано в резолюции панамериканской организации.

Тем не менее маловероятно, что требования ОАГ повлияют на действия Каракаса, потому что между ОАГ и Венесуэлой существует давний конфликт — в 2019 году организация не признала победу президента Николаса Мадуро и потребовала его отставки. В ответ Венесуэла вышла из ОАГ.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг предложения лидеров Бразилии и Колумбии Лулы да Силвы и Густаво Петро о проведении внеочередных президентских выборов в стране, после того как оппозиция не признала результатов голосования.

Ранее США вышли на Мадуро с неожиданным предложением.

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