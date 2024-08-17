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В ООН не стали комментировать угрозу атаки по Курской и Запорожской АЭС

Офис генсека ООН и МАГАТЭ не стали комментировать риск ядерной атаки по АЭС РФ

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РИА «Новости»

Офис генерального секретаря ООН и офис МАГАТЭ не стали комментировать риск ядерной атаки по российским атомным электространциям. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ответ на официальный запрос агентства рекомендовал обратиться в офис МАГАТЭ. Однако и в международном агентстве по ядерной энергетике также отказались давать комментарии по ситуации.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что «хозяева Киева» должны серьезно отнестись к информации о готовящемся использовании «грязной бомбы».

Военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ готовятся взорвать грязную ядерную бомбу в Курской области.

По его словам, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Он не исключил, что это возможно во время очередной попытки атак со стороны Глухова на Рыльск.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что спецслужбы Запада курируют планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую атомные станции (АЭС).

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