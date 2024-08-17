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США обвинили в тотальной цензуре

Посол РФ Антонов: США встали на путь тотальной цензуры за счет обысков у Саймса

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

В США с новой силой начинается «охота на ведьм», считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС. Так дипломат отреагировал обыски американских спецслужб в доме политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса в штате Вирджиния.

«Все это на фоне электоральной президентской кампании. По всей стране ведется преследование тех, кто якобы работает на российское правительство в нарушение законодательства об иноагентах. Местные правящие круги окончательно встали на путь тотальной цензуры. Свобода слова в современных США священна только при условии, что это слово проамериканское. Все несогласные подлежат политической инквизиции, особенно когда это касается тех, кто борется с навязыванием однобоких и предвзятых взглядов на Россию», — отметил Антонов.

Он добавил, что власти США записывают в «неугодных» всех, кто не согласен с их политикой. Антонов уверен, что Вашингтон не терпит, если у таких людей есть собственное мнение, поэтому организовывает обыски против них.

«Стала нормой расправа над инакомыслием <...> Одновременно чиновники продолжают читать нотации всему миру о демократических ценностях и правах человека», — подчеркнул Антонов.

16 августа появилась информация о том, что ФБР провело обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу Саймсу. По словам очевидцев, агенты прибыли в поместье и вывозили различные предметы на грузовиках с прицепами 13 августа, а затем вернулись на место утром 15 августа.

Ранее обыски у Саймса связали с его словами об Украине.

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