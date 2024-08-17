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На Украине опровергли слова военкора Хайруллина об изготовлении «грязных бомб»

МИД Украины официально опроверг информацию о планах применить «грязные бомбы»

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Shutterstock

Власти Украины назвали ложными сообщения российских СМИ о планах страны по применению «грязных бомб», пишет «Страна.ua». Как заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, эти сведения не соответствуют действительности, как и предположения о подготовке Киева к атакам на АЭС.

«Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасное вранье», — отметил дипломат.

До этого военкор Марат Хайруллин сказал, что ВСУ готовятся взорвать «грязную ядерную бомбу» в Курской области. По его словам, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Он не исключил, что это возможно во время очередной попытки атак со стороны Глухова на Рыльск.

При этом о том, что у Киева может быть «грязная бомба» говорили и в Минобороны России. По мнению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, создание подобного оружия не является очень сложным.

Ранее США призвали узнать у Киева, что он задумал с «грязной бомбой».

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