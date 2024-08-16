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В МИД РФ призвали серьезно отнестись к информации о «грязной бомбе»

Мирошник: «хозяева Киева» должны всерьез отнестись к данным о «грязной бомбе»

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что «хозяева Киева» должны серьезно отнестись к информации о готовящемся использовании «грязной бомбы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он задался вопросом, может ли кто-либо гарантировать, что Киев не применит «грязную бомбу» для провокации.

«Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», — отметил дипломат.

Кроме того, он посоветовал администрации президента США заранее поинтересоваться, что задумали ВСУ, чтобы потом не говорить, что в Белом доме ничего не знали.

До этого военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ готовятся взорвать грязную ядерную бомбу в Курской области.

По его словам, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Он не исключил, что это возможно во время очередной попытки атак со стороны Глухова на Рыльск.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что спецслужбы Запада курируют планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую атомные станции (АЭС).

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