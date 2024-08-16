Украина усилит антироссийские санкции

Украина усилит санкции против российских программ, заблокирует сайты и угрожающие нацбезопасности сервисы. Об этом говорится в заявлении министерства цифровой трансформации республики.

«Правительство поддержало соответствующий законопроект», — говорится в сообщении.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в России или связанные с ней корпорации. Также будут заблокированы сайты и сервисы, «угрожающие нацбезопасности».

Кроме того, законопроект предлагает запретить доступ к сайтам людей или организаций, находящихся под санкциями.

16 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике. До этого Власюк занимал должность советника главы офиса президента страны Андрея Ермака.

Ранее на Украине захотели приватизировать бывший завод Дерипаски.