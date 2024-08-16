В Германии рассказали, как ведется расследование по «Северным потокам»

Правоохранительные органы Германии самостоятельно и независимо расследуют дело о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом изданию Politico сообщили в министерстве иностранных дел Германии.

Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию СМИ о подрыве газопроводов. В МИД ФРГ также призвали «дождаться результатов этого расследования», напомнив, что дело по «Северным потокам» ведет генеральная прокуратура страны.

В МИД ФРГ также отметили, что независимо от результатов расследования власти Германии продолжат помогать Киеву «столько, сколько будет необходимо».

Накануне бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к подрыву «Северных потоков». Он считает, что подрыв газопроводов мог быть реализован только при наличии внушительных технических и финансовых возможностей, которые якобы есть только у России.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

Ранее в ФРГ призвали не поставлять Киеву оружие в случае причастности к подрывам «Севпотоков».