The Washington Post предрекла Харрис победу на выборах в США

Если бы президентские выборы в США состоялись сегодня, фаворитом в них была бы Камала Харрис. Такое мнение высказывается на страницах газеты The Washington Post.

Издание отмечает, что после выхода Джо Байдена из президентской гонки кампания фактически началась заново и с тех пор многое изменилось. В частности, в среднем по стране уровень поддержки Харрис вырос на два процентных пункта, при этом она показывает лучшие, чем у соперника, результаты в двух колеблющихся штатах из семи (Висконсин и Пенсильвания). В Мичигане разрыв между Харрис и Трампом сократился всего до одного процентного пункта и, вероятно, в ближайшие дни они как минимум сравняются.

Согласно анализу WP, в силу существующей в США системы с коллегией выборщиков шансы Харрис на победу в настоящий момент были бы предпочтительней. Ее конкуренту Дональду Трампу для победы необходимо было бы получить большинство голосов в двух группах колеблющихся штатов: в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, а также Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. При этом Харрис для того, чтобы обойти соперника, достаточно победы лишь в одной из этих групп.

Свои выводы WP делает на основе результатов опросов и признает, что к моменту голосования через три месяца многое может измениться.

16 августа стало известно, что Трамп и Харрис согласовали даты дебатов. Первые из них состоятся 10 сентября, а вторые – в октябре.

Ранее Трамп заявил, что Харрис «может разрушить весь мир».